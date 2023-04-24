Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yalnız yaşayan ve yaşlı vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda da unutulmayıp her gün ziyaret edildi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Büşra Kanat ve yönetimi Pazaryeri ilçesinde yalnız yaşayan vatandaşları her gün ziyaret edip bayramda yalnız bırakmadı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in talimatıyla bayramda boş durmayan partinin kadın kolları yönetimi ilçede yalnız yaşayan ve yaşlı ailelerin konuğu oldu. Aileler ile sohbet edip onların sorunlarına çözüm arayıp bayramını kutladılar.

AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat, “AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Sayın Ayşe Kesir ve İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Mutlu Selen Haşit’in talimatlarıyla ilçemizde yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızı bayramda bir an olsun yalnız bırakmadık onların bayramlarını kutlayıp mutlu bir bayram geçirmelerini sağladık. Pazaryeri AK Kadınlar olarak her zaman yalnız yaşayan ve yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Kadın Kolları yönetimi arkadaşlarıma ve Pazaryeri Belediye Başkanımız Sayın Zekiye Tekin’e bana destek verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.