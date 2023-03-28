AK Parti 2. Bölge milletvekili aday adayları AK Parti Genel Merkezi’nde mülakata alınacak. Genel Merkezde Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Ali İhsan Yavuz, Erkan Kandemir ve Fatih Şahin'den oluşan heyet, aday adaylarıyla görüştükten sonra her il için Milletvekili Aday Listelerini oluşturup Külliye'ye sunacak.

AK Parti’de Bursa Milletvekili Adayları belli olması için çalışmalara devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu temayül yoklaması yapan AK Parti Bursa teşkilatı yarında mülakata çağrılacak. İnegöl’ünde içinde bulunduğu 2. Bölgenin milletvekili aday adayları MKYK Üyesi Ayhan Salman ve Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in yanı sıra, Dr. Mehmet Serdar Nalcı, Doç Dr. Yüksel Okşak, Fatih Nuri Kaya, Naci Köseoğlu, Adem Demirel, Asuman Akçay Sakallı, Erdin Topal, Oğuzhan Uslu, Semih Gülerer, Haydar Cerrah, İsmail Özkan, Nedim Bayram ve Mehmet Yurttutan genel merkeze davet edildi. Yarın milletvekili aday adayları 5 kişilik komisyon karşısında mülakata alınacak.

Mülakatta başarılı olan milletvekili aday adayları üst komisyona sevk edilecek.

2 Nisan’da seçim komisyonlarında yapılacak değerlendirmelerin ardından isim havuzunda öne çıkan isimler 7 Nisan’da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki komisyonda incelenecek. Her iki bölgeden 10’ar adayın belirlenmesinin ardından toplam 20 aday adayı Yüksel Seçim Kuruluna bildirilecek.