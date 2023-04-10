14 Mayıs Pazar yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hazırlıklar sürerken,Milletvekili aday listesinde sona gelindi. Partilerin milletvekili adayları netleşirken, 28.dönem Ak Parti milletvekili aday listesi de belirlendi. Listede yer alan 18 yaşındaki milletvekili adayı Nisa Alp Tekin ise dikkat çekti.

104 vekil tekrar yazıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, aday listesi hakkında şunları söyledi:

AK Parti'nin, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki milletvekili adayları listesi, YSK'ya sunuldu.

104 vekil tekrar yazıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, aday listesi hakkında şunları söyledi:

Milletvekili adayı listemizi tamamladık. 81 ilde 600 milletvekili adayını YSK'ya ilettik. Mevcut milletvekillerinden 42'si 3 döneme takıldığı için 9 arkadaşımız aralıklı da olsa 3 dönem milletvekilliği yaptığı için, 10 arkadaşımız da yine aralıklı da olsa 3 dönem milletvekilliği yaptığı için listede yer almadı. Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı.

Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık. HÜDA PAR ve DSP ayrıca bir liste vermiyorlar. Her iki genel başkan da İstanbul'dan adayımız olmuştur. Genel başkanlarımız dışında bazı arkadaşlarımız da listelerde yer almıştır. HÜDA PAR'dan 4, DSP'den de 3 arkadaşımız listede yer almıştır.

Milletvekili adayı listemizi tamamladık. 81 ilde 600 milletvekili adayını YSK'ya ilettik. Mevcut milletvekillerinden 42'si 3 döneme takıldığı için 9 arkadaşımız aralıklı da olsa 3 dönem milletvekilliği yaptığı için, 10 arkadaşımız da yine aralıklı da olsa 3 dönem milletvekilliği yaptığı için listede yer almadı. Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı.

Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık. HÜDA PAR ve DSP ayrıca bir liste vermiyorlar. Her iki genel başkan da İstanbul'dan adayımız olmuştur. Genel başkanlarımız dışında bazı arkadaşlarımız da listelerde yer almıştır. HÜDA PAR'dan 4, DSP'den de 3 arkadaşımız listede yer almıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özenle hazırladığı listede engelli, genç ve kadınlara büyük önem verdi.

En son haber'in haberine göre; 18 yaşındaki Nisa Alptekin İzmir 1. bölgeden en genç aday olurken, en yaşlı aday İstanbul 3. bölgeden Şamil Ayrım oldu.

Adaylarla ilgili bazı ayrıntılar şöyle;

Engelli aday sayısı: 5



Erkek aday sayısı: 487



Kadın aday sayısı: 113



18-20 Yaş aday sayısı: 2



20-30 Yaş aday sayısı: 23



30-40 Yaş aday sayısı: 93



40-50 Yaş aday sayısı: 210



50-60 Yaş aday sayısı: 214



60-65 Yaş aday sayısı: 38



65 Yaş üstü aday sayısı: 20

En son haber'in haberine göre; 18 yaşındaki Nisa Alptekin İzmir 1. bölgeden en genç aday olurken, en yaşlı aday İstanbul 3. bölgeden Şamil Ayrım oldu.

Adaylarla ilgili bazı ayrıntılar şöyle;

Engelli aday sayısı: 5



Erkek aday sayısı: 487



Kadın aday sayısı: 113



18-20 Yaş aday sayısı: 2



20-30 Yaş aday sayısı: 23



30-40 Yaş aday sayısı: 93



40-50 Yaş aday sayısı: 210



50-60 Yaş aday sayısı: 214



60-65 Yaş aday sayısı: 38



65 Yaş üstü aday sayısı: 20

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