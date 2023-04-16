Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 2. Bölge milletvekili adayları Nevin Mine Vural ve Rasim Erdoğmuş, 14 Mayıs seçimleri çalışmaları kapsamında Bağcılar’da esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Milletvekili adayları vatandaşların sorunlarını dinleyerek güven oyu aldı.

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçim öncesi Ak Parti adayları seçmenle buluşmaya devam ediyor. Adaylar esnafa ve vatandaşların evlerine yapılan ziyaretlerinde olumlu tepkiler alıyor. Vatandaşlar, muhalefetin terör örgütleri ile ortaklık yaptığını dile getirerek oylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullanacaklarını ifade ediyor. Vekil adayları iftar programlarının ardından kafelere giderek gençlerle sohbet ediyorlar.

“Elde edilen başarılar ülkemiz açışından gurur kaynağıdır”

Vatandaş buluşmaları programlarına vatandaşların yoğun ilgi ile katıldıklarını dile getiren AK Parti 2. Bölge 28. Dönem milletvekili adayı Rasim Erdoğmuş, “21 yıldır iktidar olan siyasi hareketin bugün ilk günkü gibi heyecan ile toplum tarafından ilgi görmesi bizi çok mutlu ediyor. Ülkemizin elde etmiş olduğu kazanımları, teknolojide ve milli savunma sanayisinde yakaladığı başarıları çok takdirle karşılıyorlar. Elde edilen başarılar ülkemiz açışından gurur kaynağıdır. Kendi coğrafyamızı yerli ve milli silahlarımız ile koruyacağımız, bundan sonra bu coğrafyada biz de varız diyebileceğimiz için vatandaşımız onurlanıyor. 2 saattir onlarca esnafımızı ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızla sürekli görüşüp hal ve hatırlarını soruyoruz, sorunlarını dinliyoruz. Almış olduğumuz tepkilerin ne kadar olumlu olduğunu teşkilat olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Muhalefetin teröristlerle iş birliği yaptığını dile getiriyorlar”

Bağcıları sokak sokak gezerek seçim çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren AK Parti 2. Bölge 28. Dönem milletvekili adayı Nevin Mine Vural, “Bağcılar İnönü Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerimiz ile programlarımıza başladık. Daha sonra SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi) programlarımız, ev ziyaretlerimiz, iftar programımız ve kafe ziyaretlerimiz ile günü kapatacağız. Vatandaşlarımız muhalefetin teröristlerle iş birliği yaptığını sürekli dile getiriyorlar. Bu durumun bütün vatandaşlarımız farkında, o sebeple muhalefeti desteklemeyecekler. Gençler çok ilgili, vergilerin kalkmasından çok mutlular. Son çıkan kanunlar çok etkili oldu” dedi.