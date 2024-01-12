Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'taki yerel seçimlere yönelik aday belirleme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile birlikte diğer illerin adaylarını 14 Ocak Pazar günü açıklayacaklarını ifade eden Erdoğan, bu sürecin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerini vurmasını değerlendiren Cumhurbaşkanı, "Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler. Bu yapılanların hepsi orantısız güç kullanımıdır" ifadesini kullanarak uluslararası gelişmelere dikkat çekti. Erdoğan, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılanması konusunda da görüş belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, gelişmeleri aktardı ve önemli açıklamalarda bulundu.

''Bazı büyükşehirler ile illerin açıklamalarını yaptık. Bu hafta büyük ihtimalle pazar günü Ankara merkezli büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü Ankara merkezli olarak ATO Kongre Salonu'nda toplantımızı yapacağız."

İsrail Mahkum Olacaktır

"Şu an itibarıyla savunmalarını yapmaya başladılar fakat bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler, ciddi manada Lahey'de iş görüyor. Şu anda bizim teslim ettiğimiz o belgeler, ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu, bu belgelerle İsrail mahkum olacaktır bunu bekliyoruz. Filistin'e karşı bölgeyi kan gölüne çevirdiler. Netanyahu'nun kaçacak deliği yok, savunacak imkanı yok. Cumhurbaşkanı Herzog'u bu noktada çok daha samimi bir havada görürdüm ancak son zamanlarda o da Netanyahu'ya özendi, çok farklı açıklamalar yapmaya başladı.''