AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından parti kurumsal kimliğine uygun olarak giydirilen 30’a yakın araç ilçelerde görev yapıyor. Araçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asrın felaketi nedeniyle aldığı karara uyarak, depremzedelere saygı olarak müzik çalmadan propaganda gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından kurumsal kimliğe uygun giydirilen ve ilçelere dağıtılan 30’a yakın araç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asrın felaketi nedeniyle aldığı karara uyarak, depremzedelere saygı olarak müzik çalmadan propaganda yapıyor. Ses sistemi kurulmayan araçların üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile milletvekili adaylarının fotoğrafları bulunurken, Erdoğan’ın yanında “Doğru Zaman Doğru Adam”, milletvekillerinin yanında “Doğru Adımlarla Yola Devam” yazıyor. Ak Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları da bulunan araçlar, mavi rengiyle nazar boncuğunu anımsatıyor.