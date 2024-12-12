Çelik, 2011 yılında Şanlıurfa'dan milletvekili seçildikten sonra, Suriye'deki gelişmeleri ilk fark eden isimlerden biri olduğunu belirterek, o dönemde yaşanan önemli olaylara değindi.

Söz konusu paylaşımda, Çelik şu ifadeleri kullandı:

2011 de Şanlıurfa’dan milletvekili seçildim ve 15 Mart 2011 de başlayan Suriye konusunun ciddiyetini ilk görenlerdenim.

9 Nisan 2011 de sığınmacılar ilk geldiği gün de Şanlıurfa’daydım.

22 Eylül 2014’te Aynel Arab’tan(Kobane), Işid’in zulmünden kaçanlar Tel örgülere dayandığında Devletimizin Bakanı olarak onların ülkemize araç gereç ve hayvanlarıyla geçişine önayak olduk

Geçen 13 yılda başta Suriye ve komşuları, Arap dünyası ve insanlık kaybetti Sadece İsrail kazandı.

Bundan sonra inşallah bedel ödeyenlerin, hak ettikleri geleceğin inşasını görürüz.