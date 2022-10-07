AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ocak ayında yapılacak asgari ücret zammıyla ilgili tahminini paylaştı.

Çorum'da düzenlenen 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programı kapsamında Çorum'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ocak ayında yapılacak asgari ücret zammıyla ilgili konuştu.

Demiröz, "İşverenlerimize çeşitli destekler veriyoruz. Asgari ücret 5500 lira net veriyoruz ve işverenler açısından vergiden muafiyet var. Herkes asgari ücret devleti ilgilendiriyor sanıyor. Hem işçiyi hem de işvereni koruyarak normal bir rakam tespit edilmeye çalışılıyor. Şuan hesaplamalarına göre 7 bin 500 seviyelerinde bir asgari ücret düşünülebilir. Benim tahminim bu civarda. Damga vergisinden muaf işverenler. Çok yakın zamanda Kredi garanti fonundan 50 milyar lira küçük esnafımıza vereceğiz. O nedenle esnafımızın yanındayız. Çarşı pazarda gezerseniz üreticimiz çok sıkıntıda değil. Sadece sabit gelirlilerde sıkıntı olabilir. Tespitlerini yaptık ve yakında o destekler verilecek. Yeni paketler var. O müjdeleri de cumhurbaşkanımız verecek" dedi.