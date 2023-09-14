AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran'ın sağlık nedenlerini öne sürerek istifasının ardından yeni il başkanının belirlenmesi amacıyla temayül yoklaması yapıldı.BALIKESİR (İGFA) - AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı temayül yoklaması, Bölge Koordinatörü Denizli Milletvekili Şahin Tin'in koordinesinde gerçekleştirildi.

Oylamada, Belediye başkanları, ilçe başkanları, yönetim kurulları, kadın ve gençlik kolları ile meclis üyeleri, İl Başkanı olarak görmek istedikleri isimler için oy kullandı. Parti üyeleri kendilerine teslim edilen mühürlü boş kağıtlara görmek istedikleri başkan adayının ismini yazarak sandığa attı.

Temayül yoklamasından çıkan isimler AK Parti Genel Merkezi'ne bildirilecek. Partililerin en çok tercih ettiği isimler, Genel Merkez'e çağrılarak mülakata alınacak. Son kararı AK Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek ve yeni il başkanını açıklayacak.

İl başkan adaylığı için Yusuf Hocaoğlu, Abdullah Altıntaş, Mehmet Birol Şahin, Cüneyt Ermişler, Ömer Telligöz, Mesut Eray, Ayhan Atahan, Mehmet Aydemir, Mustafa Çanakçı, Fatih Güngör, Vahdettin Çiftçi, Cüneyit Kaba'nın adı geçiyor.