AK Parti Bilecik İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresi geçtiğimiz Cumartesi günü Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilmişti. Yapılan kongrede mevcut başkan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım yeniden başkan seçildi.

Serkan Yıldırım, eşi Berrin Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bilecik Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mithat Erhan Akçadağ’ın elinden mazbatasını aldı.

Başkan Yıldırım, yeni bir ekiple, yeni bir kadroyla daha güzel hizmetler vermek istediklerini belirterek, "Güçlü bir kadromuz var. İnşallah birlik beraberlik içerisinde 2028-2029 hedeflerimize çalışacağız ve inşallah tekrar kazanacağız" dedi.

Öte yandan, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve yeni yönetim kurulu üyeleri ilk ziyareti Bilecik Valisi Şefik Aygöl’e yaptı.