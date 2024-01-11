Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, gazeteci Gürkan Hacır, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, hukukçu Bışar Özbey ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk oldu.

Konuk olduğu programda, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler konuşuldu.

Alinur Aktaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ben sahada olan bir belediye başkanıyım yaptığımız çok güzel çalışmalar var. O gün itibarıyla şehre yeni görevlendirilmekten kaynaklanan bir yenilik söz konusuydu. Henüz çok fazla bir çalışma yapma imkanı bulamamıştık. Bugün Bursa’da 6 yıl 2 ay oldu, kesintisiz bir şekilde merkezde ve tüm ilçelerde, algı belediyeciliği yapmayan, ulaşımda, altyapıda sağlıkta, eğitimde birçok alanda harika çalışmalara imza atan bir büyükşehir belediyesi var."