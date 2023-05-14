Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, oyunu seçmen kaydının bulunduğu Nilüfer Odunluk Mahallesi’nde bulunan Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Hakan Tan İlköğretim Okulu’nda kullandı.

Seçim süreci içerisinde, vatandaşlara AK Partinin 21 yıllık iktidarında gerçekleştirdiği hizmetleri anlattıklarını ifade eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan; “Bu gün de, 21 yılın sonunda sayın Cumhurbaşkanımıza bu hizmetlerinin sonunda teşekkür nişanemizi sunduk. Milletimizin takdir ve teveccühü ile, 15 Mayıstan sonra yeni bir Türkiye Yüzyılı diyerek hizmetlerimize devam edeceğiz. Seçimlerin milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerinin tarihi bir önem taşıdığını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan; “Öncelikle 14 Mayıs seçimlerinin tüm milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Son yılların en farklı atmosferi içerisinde gerçekleşen bir seçim süreci yaşadık. Gördüğümüz kadarıyla gayet güzel, huzur içerisinde bir seçim atmosferi yaşanıyor. Bundan sonraki süreçte de, sonuçlar milletimize hayırlı olsun diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Oy kullanmaya ailesi ile birlikte gelen Başkan Gürkan, “Oy kullanmak için geldiğimizde uzun kuyruklar olduğunu gördük. Maalesef tek kabin verilmesinden dolayı böyle uzun kuyruklar oluşmuş. Konuyu YSK yetkililerine iletip gerekli önlemleri almalarını istedik. İnşallah bu konuda gereken yapılacak” dedi.

Açıklamalarını sonunda, 14 Mayıs’ın aynı zamanda ‘Anneler Günü’ olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, “Bu arada bugün aynı zamanda Anneler Günü. Annelerin fedakarlıkları göz ardı edilemez. Ben tüm cefakar annelerimizin ‘Anneler Günü’nü kutluyorum. Hayatta olanlara sıhhat, afiyet ve uzun ömür diliyorum. Ahirete irtihal eden annelerimize de rabbimden rahmet niyaz ediyorum” dedi.