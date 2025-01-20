Açıklamasında, "Bursa'ya, Bursa'lıya, memlekete faydası olmayanların, 'algı' siyaseti yapmak isterken skandal eylemlerinin ve söylemlerinin ne yazık ki sonu gelmiyor." diyen Gürkan, özellikle bazı reklam panolarında yer alan ifadeleri hedef aldı. "Koca koca reklam panolarına astırdıkları ifadelere bakıp; ‘yahu biz ne yapıyoruz?’ diyecek incelik ve ferasetten de yoksunlar!" şeklinde konuştu.

Gürkan, söz konusu panolarda yer alan ifadelere dikkat çekerek, "Bu reklam panosunda bulunan dahice(!) fikri üretip Bursa’yı küçük düşürme, hemşehrilerimizi rencide etme cüreti gösteren bir belediye başkanı görülmemişti" ifadelerini kullanarak bu durumun CHP zihniyetiyle ilişkili olduğunu öne sürdü.

Ayrıca, "Beceriksizlikle ihanet arasında kıldan ince bir çizgi vardır, beceremediği halde makam-mevki işgal etmek en büyük ihanettir!" diyerek, kamu yararına iş yapmayan ve halkı zarara uğratanların, böbürlenmekten başka bir şey yapmadığını vurguladı.