Herkes Duysun TV ve İGF TV ortak yayında AK Parti Bursa Milletvekili adayı Fuat Alpaslan, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala yerel saha çalışmalarını “Odak Noktası” programında değerlendiriyor.BURSA (İGFA) – 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili seçimleri için AK Parti'den Bursa 2. Bölge 7. sıra adayı olan Fuat Alpaslan, İGF TV ve Herkes Duysun TV’nin ortak yayınında Odak Noktası programına konuk oldu.

Milletvekili adayı Alpaslan, moderatörlüğünü Merve Özdemir Çevik’in yaptığı programda İGF Genel Başkanı ve Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir’in sorularını yanıtlıyor.

https://youtu.be/jvAsv_C_Eio