AK Parti Genel Merkezi'nin 81 ilde "Yüz Yüze Yüz Gün" sloganı ile başlattığı çalışma kapsamında Bursa İl Teşkilatı ve AK Parti milletvekilleri, kentin 17 ilçesinde esnaf ve vatandaş ziyaretleri yapacak.

AK Parti Bursa Teşkilatı, her kademeden parti mensupları ve milletvekilleri ile Bursa'nın 17 ilçesinin tüm mahallelerini kapsayan saha çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin 17 ilçesinde düzenlenecek esnaf ve vatandaş ziyaretleri öncesinde AK Parti Bursa İl Başkanlığı basın açıklaması düzenliyor.

Kentin 17 ilçesinde düzenlenecek esnaf ve vatandaş ziyaretleri öncesinde AK Parti Bursa İl Başkanlığı basın açıklaması düzenliyor. Basın açıklamasına Devlet eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti Bursa milletvekillerinin tamamı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve parti mensupları katıldı.

Devlet eski Bakanı Efkan Ala'nın, “Zaten vatandaşlarımızla sürekli iç içeydik. Bu dönem de birebir onların önerilerini dinleyeceğiz. Bizim çözüm önerilerimizi, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı paylaşacağız. Adeta siyasi bir çıkartma yapacağız ve vatandaşlarımızın siyasal katılımını artıracağız. Onları dikkate almayan bir yönetim sergilemeyeceğiz. AK Parti milletin partisidir, bunun gereğini yapıyoruz. Bir kucaklaşma başlatıyoruz.”

Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın, “"Kısmetse bundan sonraki süreçte milletvekillerimizle beraber topyekün sahada olacağız. Bütün milletvekillerimizle beraber aynı gün bir ilçeye gideceğiz ve o ilçenin mahallelerine dağılacağız. Bu programın sonucunda Bursa'nın gezilmemiş sokağı kalmayacak, bin 58 mahallemizi gezmiş olacağız. Meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, partü üyelerimiz, topyekün katılım sağlayacağız. Bu çalışmayla sahadaki görünürlüğümüz de vatandaşlarımız tarafından hissedilecek. Bundan sonra da ilçe teşkilatlarımızla buluşacağız, sonra sahada vatandaşlarımızla sahada kavuşacağız. Derdini hasbihal edecek vatandaşlarımız. Mahallelere girerken de şunu yapacağız. O mahallenin tüm sorunlarını ve orada daha önce neler yapmışız, bunları bilerek vatandaşlarımızla hasbihal edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da talimatı üzere raporlarımızı Genel Merkezimize teslim edeceğiz, tüm sahanın analizini yapmış olacağız. Tüm teşkilat başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize de bu aşamada teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı dinleyerek onların gönüllerini kazanarak, 2023 seçimlerine çok güzel bir şekilde hazırlanacağız."

Geçmiş Dönem Başbakan Yardımcısı TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, “Biz milletimizden beslenen bir partiyiz, milletimize hizmetkar olmak üzere yola çıkan bir partiyiz. Sürekli sahadayız aslında. Sandık açıldıktan sonra AK Parti için milletle kucaklaşma ve talep ve beklentileri dinleme çalışmaları tekrar başlar. Bu program da bu şekilde gerçekleşecek. Milletimizin talep ve beklentilerini Genel Merkezimize aktararak beklentileri gerçekleştirmek için mücadele vereceğiz. Bu anlamda Sayın İl Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."