AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider’in kalp krizi sonrası vefat eden 89 yaşındaki babası Mustafa Gider son yolculuğuna uğurlandı.
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Sinekçi köyünde düzenlenen cenaze törenine, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar, RTÜK üyesi Mehmet Daniş, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, eski milletvekilleri, belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, cenaze töreninden önce taziyeleri kabul etti. Mustafa Gider’in cenazesi, Sinekçi köyü camiinde kılınan cenaze namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.