Ülke genelinde yaşanan acı olayın ardından, siyasi partiler aday tanıtım toplantılarına ara verme kararı aldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılacak aday tanıtım toplantısının iptal edildiğini " "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" şeklinde duyurdu.

CHP de Manisa'da planlanan aday tanıtım toplantısını iptal etti. CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplanma kararı aldı.

İYİ Parti ise Antalya'da düzenleyeceği yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarını, Genel Başkan Meral Akşener'in kararıyla iptal etti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Bu hafta sonu, 13-14 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız, Şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ruhları şad olsun!" dedi.