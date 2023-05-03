AK Parti, Eyüpsultan’da Doğu ve Güneydoğu bölgesi kanaat önderleriyle bir araya gelerek 14 Mayıs seçimleri için desteğini aldı.

AK Parti teşkilatları 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına devam ediyor. Eyüpsultan İlçe Başkanlığı, Doğu ve Güneydoğu bölgesi kanaat önderleriyle buluşma programı düzenledi. Programa aileleriyle katılım sağlayan Doğu ve Güneydoğu bölgesinin kanaat önderleri, 14 Mayıs seçimleri için AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerini ifade etti.

“AK Parti milletin kurduğu bir partidir

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Beşir Açıkça, “AK Parti bazı kişilerin olduğu gibi masa başında belli grupların kurduğu bir parti değil. Bizzat Milletin kurduğu bir partidir. Bu zamana kadar milletimize hizmet ederek geldi. Milletin çıkarına ne varsa hep orada AK Parti oldu” ifadelerini kullandı.

“ Partimiz bu ülkenin birlik ve bütünlüğünün garantisidir”

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Mustafa Demir, “Çok işler yaptık. Alt yapıdan üst yapıya, sağlıktan ulaşıma, iletişimden eğitime kadar her işi yaptık. Bizim partimiz Türkiye’nin her tarafında ya birinci ya da ikinci partidir. Doğusunda da batısında da, kuzeyinde de güneyinde de öyledir. Partimiz bu ülkenin birlik ve bütünlüğünün garantisidir. Bu milletin bir arada huzur içerisinde yaşamasının teminatıdır” dedi.

“Tarih yazmaya var mıyız?”

AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, “Arkadaşlar basit bir işin içerisinde değiliz. Bir kağıdı sandığa atmıyoruz. Bir ruhu, bir tarihi, bir süreci başlatıyorsunuz. Bir çivi, bir nalı. Bir nal, bir atı. Bir at, bir kumandanı. Bir kumandan, bir milleti kurtarır. O millet de tarihi yazar. Tarih yazmaya var mıyız? Yaptığımız işin önemine varmak zorundayız” dedi.

“Desteğimiz Recep Tayyip Erdoğan’adır”

Doğu ve Güneydoğu kanaat önderlerinden Rahmi Uçak, “Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Desteğimiz, bu güne kadar bizi aldatmayan, bizden biri, sofralarımızda bağdaş kuran, her işe besmeleyle başlayan, cenazelerimizde varlığımızın yegane sebebi olan Allah Kelamı Kur-an’ı Kerim’i aşk ve şevkle okuyan, yurdun her köşesine hizmet sunan halkın adamı Recep Tayyip Erdoğan’adır” dedi.

“Doğu ve Güneydoğu insanı vefakardır”

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Nazif Barış Çiftçi, “Doğu ve Güneydoğu insanı Türkiye’nin diğer dört köşesi gibi Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a, Trabzon’dan Mersin’e kadar vefakardır. Vatanını sever. Ailesine sahip çıkar. Bir seçim söz konusu olduğunda vatanını, ailesini korumak üzere karar vereceğine olan inancım tamdır. Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyorum. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımızı tekrar cumhurbaşkanı yapacağımıza olan inancımı ifade ediyorum” dedi.

“Güneydoğu’yu en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız”

Yeniden Refah Partisi İstanbul milletvekili adayı Tekin Karataş, “Burada bu kadar güzel insanların olmasından dolayı şeref duydum. Bizi de davet ettiler. Bir Siirtli ve Güneydoğulu olarak Allah nasip eder de meclise Güneydoğu ve Siirtimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Buraya genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın selamlarını getirdim” şeklinde konuştu.

“14 Mayıs akşamında bu mücadelemiz devam edecek”

Selamlama konuşması gerçekleştiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “21 yıldır bu ülkenin Ağrı’sından Edirne’sine Sinop’tan Hatay’a kadar izleri olan davanın erleriyiz. Türkiye’nin her yöresinden doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle hepsi bizim. 2023’e doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Sizler bugüne kadar emek verdiniz. Bundan sonra da emeklerinizle 14 Mayıs akşamında bu mücadelemiz devam edecek. Bizler diyoruz ki 2023’ün 14 Mayıs akşamında bu kutsal beldede Cumhurbaşkanımıza burada şükür namazını kıldırıp Ankara’ya uğurlayacağız” diye konuştu. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program son buldu.

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa, AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayları Av.Beşir Açıkça, Mustafa Demir, Nazif Barış Çiftçi, Yeniden Refah Partisi İstanbul milletvekili adayı Tekin Karataş katıldı.