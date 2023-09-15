İzmir'in Foça ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde partisinden aday adayı olmak amacıyla bir süre önce istifa eden AK Parti Foça İlçe Başkanı Ethem Ali Haydar Çapçı, görevini parti genel merkezince ilçe başkanlığına atanan Ümit Arslan’a devretti.

Parti binasında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Ethem Ali Haydar Çapçı, "Partimiz adına ilçemizde elimizden gelen her türlü hizmeti yapma gayretinde olduk. Bize gerekli desteği veren herkese teşekkür ediyorum. Bu göreve getirilen Ümit Arslan başkanıma ve ekibine de başarılar dilerim" dedi.

İlçe Başkanlığı görevini devralan Ümit Arslan da "AK Parti Foça İlçe Teşkilatından bu kutlu görev, İl Başkanımızın, Milletvekillerimizin ve genel merkezimizin takdiri ile şahsıma tevdi edildi. Bu kutlu görevi yüklenerek yeni yönetimimizle birlikte güzel ilçemiz Foça'mıza hayırlı hizmetler yapma gayreti içerisinde olacağız. Yeni yönetimimizle birlikte sürekli istişare ile Foça'mıza daha fazla hizmetler getirmenin peşinde olacağız” dedi. Konuşmalar sonrasında İlçe Başkanı Ümit Arslan’a Ethem Ali Haydar Çapçı tarafından çiçek takdim edildi.