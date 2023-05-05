AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik’te Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) standına uğrayarak vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, geldiği Bilecik’te Cuma namazını Kayı Boyu Camii’nde kıldı. Ardından Atatürk Parti önündeki AK Parti standı ile AK Parti İl Başkanlığı deprem yardım toplama merkezine ziyaret etti. Yıldırım, ardından kentte vatandaşlara tanıtılan TOGG standına uğrayarak vatandaşlarla araç hakkında sohbet ederek bol bol hatıra fotoğraflı çektirdi.