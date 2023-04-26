AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanlığı sisteminden geriye dönüş asla olmaz. Türkiye’nin siyasi tecrübesi bunu söylüyor. TCG Anadolu’yla ilgili elli bin laf söylediler. Ama gerçek şu ki, Togg gidiyor yolda. Dört buçuk saat TCG Anadolu’nun önünde kuyrukta bekleyen insan gerçektir. Dolayısıyla biz onların o çirkef, kirli, paçavra alanlarına asla girmeyeceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda kahvaltılı basın buluşması programı düzenlendi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin milli savunma sanayiindeki başarıları ve Türkiye’nin özellikle uzay ve havacılık sektöründeki ileri adımlarının milletimiz tarafından nasıl iftiharla, gururla karşılandığının altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim. Bundan büyük bir gurur duyuyoruz. Maalesef birileri de milletin bu gururuna ortak olmak yerine ortaya konulan her ileri adımı tahfif ederek bunları değersizleştirme, küçük görme gibi basit bir siyasetin içerisine giriyorlar. Her ne kadar seçim yaklaştıkça ‘Biz iktidara geldiğimizde İHA’lara, SİHA’lara dokunacağız’ diyenler, şimdi baktılar ki milletin böyle büyük teveccühü var, dil değiştirdiler. Bu hayra alamettir” dedi.

“Kızılelma’nın yanına gidin bir fotoğraf çektirin”

Muhalefeti yarın gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST’e davet eden Kurtulmuş, “Madem Türkiye’nin milli savunma sanayisini desteklemek gibi bir şeyler söylüyorsunuz. Gelin Türkiye’nin iftiharı olan TEKNOFEST’i ziyaret edin. Orada on binlerce, yüz binlerce gencin sevincine ortak olun ve Türkiye’nin bir şekilde büyük kazanımlar elde etmiş olduğu bu alandaki başarılarını siz de yerinde müşahede edin. Örneğin daha dün denilecek kadar kısa bir süre önce teneke diye dalga geçtiğiniz ve salı günü Yeşilköy havalimanının pistine gelerek TEKNOFEST alanına gelin, Kızılelma’nın yanına gidin bir fotoğraf çektirin. Altına da şu notu düşün; ’Halkımızdan özür diliyoruz. Teneke olduğunu zannediyorduk ama bu dünyanın ilk insansız hava savaş uçağıymış” diye konuştu.

“Bazı terör örgütlerinin üst düzey yöneticilerinin nasıl topa girdiğini bütün milletimiz görüyor”

Konuşmasının devamında Kurtulmuş, “Maalesef geçen seçim dönemlerinde de bunu gördük. ‘Eyvah bu son şansımız’, ‘Tayyip Erdoğan’ı yıktık yıktık. AK Parti’yi , Cumhur İttifakı’nı yıktık yıktık, bu son şansımızdır’ diyerek bilgisayardaki bütün komutlara basıyorlar. Bunların başında da maalesef üzülerek söylüyorum. Bunu söylerken asla muhalefetteki arkadaşlara laf olsun diye söylemiyorum. Akıllarını başlarına alsınlar diye söylüyorum. Bazı terör örgütlerinin üst düzey yöneticilerinin nasıl topa girdiğini bütün milletimiz görüyor. İsimlerini vermeyeyim ama hem bir tanesi bölücü terör örgütü, bir tanesi devleti ele geçirmeye çalışan terör örgütü. ‘Erdoğan’ı yıktık yıktık, bundan sonra işimiz daha zordur’ manasına gelecek sözleri fütursuzca söylediklerini görüyoruz Bu anlamda bu bile Türkiye’de Erdoğan karşıtı bu yedili masanın, yedi yamalı bu bohçanın Türkiye’nin geleceğiyle ilgili nasıl tereddütlerle bakılması gereken bir koalisyon olduğunu ortaya koyuyor. Ne yazık ki hiçbirisi de bunlar da kalkıp bu sözlerle ilgili kategorik olarak reddettikleri sözleri ifade edemiyorlar. Tam tersine kimi ’KHK’lıları affedeceğiz’ diyerek bu gruplara yeşil ışık yakıyor, kimisi ’Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarını gözden geçireceğiz’ diyerek başka bir terör çevresine göz yumuyor ya da yeşil ışık yakıyor” dedi.

“Bizim kimliğimiz bütün bu kimliklerin üstüne çıkan bir ulusal kimliktir”

Kendi mezhebi kimlikleri üzerinden siyaset yapmayacaklarını belirten AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Yani ne birimiz ben Sünniyim diyerek bunu bir siyaset malzemesi yapabiliriz. Ne bir başkası ben Aleviyim diyerek bunu bir siyaset malzemesi haline getirebiliriz. Biz bu memlekette 85 milyon olarak Sünniyiz, Aleviyiz, Türküz, Kürtüz, hep beraber varız. Müslümanları, gayrimüslimleriyle birlikte varız ve bizim kimliğimiz bütün bu kimliklerin üstüne çıkan bir ulusal kimliktir. Bunları ayrıştırıcı, farklılaştırıcı ve kısımları ayıracak sözlerden kaçınmak özellikle içinde bulunduğumuz çağın gerekleri, dolayısıyla zarurettir. Dolayısıyla birilerinin çıkıp kendi mezheplerini ya da kendi ırklarını ortaya koyarak bunun üzerinden kimlik siyaseti yapmasının Türkiye’ye yapılacak en büyük yanlışlardan birisi olduğunu ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanlığı sisteminden geriye dönüş asla olmaz”

Cumhurbaşkanlığı sisteminin seçim sonrasında nasıl devam ettirileceği ile ilgili soru üzerine Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanlığı sisteminden geriye dönüş asla olmaz. Türkiye’nin siyasi tecrübesi bunu söylüyor. Zaten muhalefetin de dikkat ederseniz artık güçlendirilmiş parlamenter sistem diye kuvvetli bir iddiasının olmayacağını göreceksiniz. Ben önümüzdeki seçimde de AK Parti’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferiyle birlikte bu konuyla ilgili esas odak noktanın nasıl olur da cumhurbaşkanlığı sistemini daha ciddi şekilde revize ederek yolumuza devam ederiz olacağını söyleyebilirim” dedi.

“Biz onların o çirkef, kirli, paçavra alanlarına asla girmeyeceğiz”

İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven’in Togg ile ilgili çıkan asılsız haberlere yönelik sorusunu da cevaplayan Numan Kurtulmuş, yalan ve iftira üzerine kurulmuş bir algı operasyonunun parçası olmayacaklarını söyleyerek, “TCG Anadolu’yla ilgili elli bin laf söylediler. Togg için İtalya’dan şunlar geliyor, bunlar geliyor dediler. Ama gerçek şu ki, Togg gidiyor yolda. Dört buçuk saat TCG Anadolu’nun önünde kuyrukta bekleyen insan gerçektir. Dolayısıyla biz onların o çirkef, kirli, paçavra alanlarına asla girmeyeceğiz. Biz kendi ahlakımızla, kendi yöntemimizle, kendi gerçeklerimizle, milletin gerçekleriyle hareket edeceğiz. Oradaki gelişmeleri ihmal etmeden, gerektiğinde cevaplarını vererek ama sonuçta gerçekleri halkımızla paylaşarak gönlüne girdiğimiz insanların gönlünden düşmemeyi başararak inşallah seçimde çok iyi bir sonuç alırız” dedi.

Son olarak Kurtulmuş, “Türkiye’de maalesef neredeyse saatlerini şerre göre ayarlamış olan bir takım çevreler var. ’Aman dolar bugün çıksa ne güzel olur. Şu hükümete bir zarar verir.’ Ya dolar bugün çıksa hükümete zarar vermeyecek. Önce sana zarar verir bir kere. Bu zihniyet, bu tavır içerisinde olanları gerçekten kınıyorum. Anlamak mümkün değildir. Algı sahipleri bu tür fikirler üzerinden yükseliyor. Dolar şöyle olacak, böyle olacak. Vatandaşlarımızın bir kısmı da buna ister istemez inanıyor. Çünkü tartışmanın detayını bilmiyorum. Bir kere bunun tamamıyla bir spekülasyon olduğunu ayan beyan ifade ediyorum. Hiçbir ekonomik rasyonalite ile ifade edilemeyeceğini, bunun gerçek dışı olduğunu, böyle olmasını dileyenlerin oluşturduğu bir algıda olduğunu açıkça ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven ve birçok basın mensubu katıldı.