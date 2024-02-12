AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Pendikspor tesisi ziyareti sırasında kaleye geçen Pendikspor kalecisi Murat Akşit’e penaltı atışı kullandı.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Pendik’te kahvaltı programına katıldı, ardından Pendikspor tesislerini ziyaret etti. Murat Kurum, ziyaret esnasında kaleye geçen Pendikspor kalecisi Murat Akşit’e karşı penaltı atışları kullandı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de Kurum’a eşlik ederek penaltı atışı kullandı.