AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar’da esnaf ziyareti sırasında döner kesip gazetecilere ikram etti.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçim çalışmaları kapsamında Avcılar’a geldi. Burada Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve AK Parti Avcılar Teşkilatı ile buluşan Kurum, ardından Merkez Mahallesi Marmara Caddesi’nde esnafı ziyaret edip vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Kurum, ziyaret sırasında bir dönerciye de uğradı. Burada döner kesen Kurum, kendisini takip eden gazetecilere ikram etti.