AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yeni atanan Vali Şefik Aygöl’ü makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Valiler Kararnamesiyle Bilecik Valiliğine atanan Şefik Aygöl göreve başladı. İkinci gününde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Aygöl’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu çerçevede AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve Gençlik Kolları Başkanı Kerem Cilalı ile birlikte Vali Şefik Aygöl’ü makamında ziyaret etti. Yıldırım yeni görevinde Aygöl’e başarılar dileyerek, "İl Yönetim kurulu üyelerimiz ve Gençlik Kolları Başkanımız Kerem Cilali ile birlikte ilimize yeni atanan Valimiz Şefik Aygöl’ü makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledik" dedi.