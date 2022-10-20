AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve beraberindeki heyet ile Kafkasspor’u ziyaret etti. Ziyarette gündem maddesi İnegöl’e yapılması planlanan spor yatırımları oldu.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkanı Alper Taban, il ve ilçe yöneticileri, Kafkasspor’u ziyaret etti.

ÖDENEK ÇIKTI SAHA YAPILMADI

Ziyarette konuşan Kafkasspor Kulüp Başkanı Celal Ter, “Kafkasspor bünyesinde 5 ayrı branşta 1200 sporcumuz var. Alt yapıya aylık 75 bin TL gibi bir giderimiz oluyor. Yönetim olsun hayırsever arkadaşlarımız destek veriyor. Biz alt yapıya çok önem veriyoruz Alt yapıda milli futbolcularımız var. Alt yapıya yaptığımız yatırımın karşılığını almak için 3.ligde olmamız gerekiyor. Amatör kulüp olduğumuz için bunun karşılığını alamıyoruz profesyonel bir sözleşme imzalayamıyoruz. Bu yüzden de topçularımızdan transfer ücreti alamıyoruz. Bizim bir yeri alma gibi bir düşüncemiz yok. Bizim birinci takımımız şehrimizin takımı İnegölspor’dur. Bizim saha problemimiz var bunu milletvekilimiz Vildan hanıma sunduk. Kendisi Ankara’da gerekli görüşmeleri yaptı 1 haftada ödeneği çıkarttı. Ödenek çıkmasına rağmen sahada tadilat çalışmaları başlamadı. Bu saha yapıldığında bir kulübe zimmetleyin. Bizim olsun demiyoruz, zimmetlemezseniz herkes hor kullanıyor.”

KAFKASSPOR’UN KENDİNE HAS BİR MODELİ VAR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Futbol piyasasında transfer ücretleri hep ileri gidiyor. Hiç gerileme olmuyor. Bu yüzden alt yapıya yatırım yapan kazacak. Bunu da zaman gösterecek. Ülke genelinde bir Altınordu modeli var. İnegöl’de de Kafkassspor’un kendine has bir modeli var.” Dedi.

İL BAŞKANI DEVREYE GİRDİ

Kafkasspor’un saha problemi ile alakalı görüşmeler yapan AK İl Başkanı Davut Gürkan, “Ankara ben ödeneği verdim diyor. Bir bilgi karışıklığı var tahsis edilmediğinden ödenek geri alındı deniyor. Belediyemizde 10 yıllık tahsis yaptığını belirtti. Ben bunu hem Ankara hem de Bursa ile görüşüp sonuçlandırıp size döneceğim” dedi.