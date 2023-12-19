Toplantılarda seçim stratejileri ve atılması gereken çalışmalar tek tek anlatılacak. Toplantıda ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediye Başkan adaylarının belirlenmesi noktasında da isim sorulacağı tahmin ediliyor. İşte ayrıntılar…

AK Parti Bursa İl Başkanı ve 17 İlçe Başkanı Ankara’da AK Parti genel merkezinde ağırlanıyor. Yapılan toplantıda Bursa ve ilçelerinde yapılan anketler, temayül yoklamaları, belediyelerin performansları, aday adayları hakkında bilgi edinme, il ve ilçe başkanlarının görüşlerinin tek tek ele alınması bekleniyor.

Genel merkezde düzenlenen toplantıda ayrıca Mart 2024 seçimleri öncesi, proje hazırlıkları ile seçim stratejileri noktasında da bilgi alışverişi yapılması bekleniyor.

Yapılacak görüşmelerde temayül ve anket sonuçları ile birlikte il ve ilçe başkanlarının adaylık konusunda ki görüşlerinin de sorulması bekleniyor.

Bilindiği üzere AK Parti önce Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını daha sonra ise ilçe belediye başkan adaylarını kamuoyuna açıklayacak. Son yapılan bu değerlendirme toplantısında, yapılan görüşme büyük önem arz ediyor.