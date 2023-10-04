Balıkesir’in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın sosyal medya hesaplarından yayımladığı CHP grup toplantısının fotoğraflarında Meclis Başkan Koltuğunda CHP İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş’ın oturmasını sert dille eleştirdi.

Belediye Başkanını halkın seçtiğini, o koltuğa da sadece ve sadece başkan veya vekilin oturabileceğinin altını çizen Başkan Umutlu, “CHP İlçe Başkanı’nı CHP’li delegeler seçmiştir. O fotoğraf karelerinde oturduğu koltuk milletin koltuğudur. Belediye Başkanını halk seçer ve koltuğa oturacak kişi bu ilçenin belediye başkanıdır. O koltuğa oturmak 170 bin nüfuslu Edremit halkına saygısızlıktır. Tekrar söylüyorum o koltuk CHP’nin koltuğu değil, milletin koltuğudur” dedi.