Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl ilçe Başkanı Mustafa Durmuş, yönetim kurulu ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte deprem bölgesini ziyaret ederek, depremden etkilenen vatandaşlarla birlikte iftar programına katıldılar. Konuyla alakalı AK Parti İnegöl İlçe Başkan yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Sn. Hatice Tuna açıklamalarda bulundu;

"Yüzyılın felaketi olarak adlandırılmıştı, 6 şubat 2023 sabaha karşı yaşanan ve de 11 ilimizi etkileyen deprem!

Felaketin ilk zamanlarından itibaren ilçe Başkanımız Sn.Mustafa Durmuş ve Belediye Başkanımız Sn.Alper Taban bölgede aktif olarak yer aldılar. Gönlü zengin, yüreği cömert İnegöl halkımız deprem bölgesine yüzlerce tır yardım göndererek kardeşlerinin derdine derman olmaya çalıştı. Bizler de böylesine mübarek Ramazan akşamında AK Parti İnegöl teşkilatı olarak, İlçe ve Belediye Başkanımız, yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi ziyaret ederek birlikte iftar yapmanın sevincini yaşıyoruz."

" Devletimiz bölgede canla başla yaraları sarıyor, sorunları çözüyor, ihtiyaçları karşılıyor. Bunun yanı sıra İnegöl Belediyemiz elinden gelen tüm imkanları bölgeye yönlendirmiş, belediyemizde görevli ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Türkiye tek yürek el ele, gönül gönüle dün olduğu gibi bugünde bu zorlukların üstesinden gelecek inşallah. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah' tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyoruz. Allah beterinden; benzerinden korusun, yar ve yardımcımız olsun inşallah."