AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Adayı Halil Eldemir ilçe ziyaretleri çerçevesinde vatandaşlar ile buluştu.

Yıldırım ve Eldemir ilçe ziyaretleri çerçevesinde; Pazaryeri, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Söğüt ve Osmaneli ilçelerinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşların problemleriyle yakından ilgileneceklerini belirten Başkan Yıldırım kapı kapı dolaşarak esnaf ve vatandaşların dertlerini dinleyip sohbet etti.

Başkan Yıldırım, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, “7’den 70’e herkese dokunuyoruz. Bu dokunuş seçim nedeniyle değil seçimlerden evvelde bu bölgeleri çok ziyaret ediyorduk. Vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu da açıkçası bizi memnun ediyor. Vatandaşımızın bize karşı ilgisi davranışı duruşu nedir onu tartıyoruz. Gerçekten de çok olumlu tepkiler aldığımızı görüyoruz. 21 yıllık AK Parti iktidarlarında çıta gerçekten çok yükseldi. Sıkıntılı süreçlerimiz oldu ama biz diyoruz ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” ifadelerine yer verdi.