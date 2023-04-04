AK Parti İnegöl ilçe teşkilatı vatandaşların iftar sofralarına konuk oluyorlar.

AK Parti İnegöl Başkanı Mustafa Durmuş, "2022 yılında yüreklere dokunmak düsturuyla İnegöl AK ailemizle birlikte 1.500'den fazla ailemize ziyaret gerçekleştirmiştik. Bu sene itibariyle nasipse ziyaret sayımızı artırarak gönül sofralarında vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz.Bu akşam il koordinetörümüz, Büyükşehir meclis üyemiz ve ilçe Başkan yardımcımızla İbrahim amcamızın gönül sofrasının misafiriydik.

Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan'ın Liderliğinde daha emin ve daha kuvvetli olarak yürüyeceğimiz nice yolumuz var…

Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin." dedi.