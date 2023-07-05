AK Parti İpsala İlçe Teşkilatı 30 Haziran itibarı ile buğday alım sezonunu başlatan TMO İpsala Ajans Müdürlüğü'nü ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş, buğday alımı için sezonu açan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)ni ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulunduklarını belirterek, "TMO İpsala Ajans Müdürü Mehmet Demir'den bilgi aldık. Günde bin ton alım yapması planlanan TMO'da 8.250 tl'den alım olacak ve bin tl prim ödemesi ile 9.250 'tl'ye fiyatlar ulaşmış olacak.TMO'ya buğday döken vatandaşlarla görüşerek alım sezonunda vatandaş ile TMO arasında köprü vazifesi görerek hayırlı bir sezonunun geçmesi için çalışacağız. Buğday alım sezonunun hayırlı olmasını dileriz" dedi.