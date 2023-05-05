Bahçelievler’de seçim çalışmaları çerçevesinde hal esnafını ziyaret eden AK Parti İstanbul 3’üncü Bölge Milletvekili Adayı Nevzat Şatıroğlu, soğan fiyatlarıyla ilgili muhalefetin siyaset yapmasına atıfta bulunarak, “Herkes bu olayın bir patates, soğan meselesi olmadığını, memleket, vatan, millet, bayrak meselesi olduğunu çok iyi anlamış” dedi.

AK Parti İstanbul 3’üncü Bölge Milletvekili Adayı Nevzat Şatıroğlu seçim çalışmalarına Bahçelievler Yenibosna’da devam etti. Şatıroğlu Yenibosna’da bulunan mini hal’e giderek hal esnafıyla bir araya geldi. Halde bulunan tüm işletmeleri dolaşan Şatıroğlu, destek talep etti. Soğan satan bir işletmeye de giren Şatıroğlu, burada soğan fiyatlarıyla ilgili de konuştu.

Yenibosna’da sebze hali ziyareti sırasında konuşan esnaf Nevzat Dalcı, “Eski soğan bitti ve yağmurlardan dolayı yeni soğan yapılamadı. Şimdi fiyat aşağı düşüyor. Çünkü soğanımız bol, patatesimiz bol, her şeyimiz bol. Ellerine soğanı alıp da bu memleketi yıkmaya çalışanlara Cenab-ı Hak onlara bu fırsatı vermeyecek” dedi.

“Herkes bu olayın bir patates, soğan meselesi olmadığını, memleket, vatan, millet, bayrak meselesi olduğunu çok iyi anlamış”

Muhalefetin soğan fiyatı üzerinden siyaset yapmasına atıfta bulunan Şatıroğlu, seçim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunarak, “Yenibosna’da bir mini haldeyiz. Soğan, patates üzerinden bu kadar büyük kazanımları provoke etmek isteyenler, savunma sanayi, doğalgazdaki başarımız, petrol bulmamız, Ayasofya gibi birçok başarımızı gölgelemek isteyenlere en büyük cevabı sayın adaşım Nevzat ağabey verdi. Sahadaki çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Sahada her gittiğimiz kapıda inanılmaz bir teveccüh ile karşı karşıya kalıyoruz. Herkes bu olayın bir patates, soğan meselesi olmadığını, memleket, vatan, millet, bayrak meselesi olduğunu çok iyi anlamış. Biz de tekrar ‘Durmak yok, yola devam’ diyerek çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.