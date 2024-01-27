Sevgili İzmirliler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sabah yaşadığımız 5.1 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın ardında bugün de ilçe belediye başkan adaylarımızı açıklamak için bir aradayız.
Büyükşehir adaylarımız şehirlerimiz için geliştirdikleri vizyon projelerini açıklamaya başladılar. İnşallah 31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum.
Türkiye'de artık sadece şovla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir.
Hükümet olarak 21 yıldır ülkemizi temel altyapılarıyla donattık. Gelin İzmir başta olmak üzere hiçbir şehrimizi Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin kazançlarından mahrum bırakmayalım.
Merkezi yönetim olarak bu milletin efendisi değil hizmetkarı olan Erdoğan kardeşiniz, ulaşımıyla, suyuyla, çevresiyle ülkemize yakışır, milletimizin beklentilerine yanıt verecek belediyelerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim.
Bizim adaylarımızın gözü, gönlü başka yerlerde olan isimler gibi değildir.
Önümüzdeki sayılı günleri öyle bir değerlendireceğiz ki, kapısı çalınmadık, gönlü alınmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Bunları yaparken maruz kalacağımız yalanları ifşa edeceğiz.
İŞTE ADAY LİSTESİ;
Aliağa: SERKAN ACAR - MHP ADAYI
Balçova: EROL EROĞLU
Bayındır: UĞUR DEMİREZEN
Bayraklı: BİLAL KIRKPINAR
Bergama: SADIK DOĞRUER
Beydağ: HÜSEYİN AY
Bornova: CEVDET ÇAYIR
Buca: ADNAN ÖZTEKİN
Çeşme: ESAT TANIK - MHP ADAYI
Çiğli: MURAT GÖKÇEKAYA
Dikili: SEMA AKINCI - MHP ADAYI
Foça: TANER ACAR - MHP ADAYI
Gaziemir: DENİZ DOĞAN
Güzelbahçe: GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU
Karabağlar: MEHMET SADIK TUNÇ
Karaburun: EYÜP KAYKAÇ
Karşıyaka: İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU
Kemalpaşa: GALİP ATAR
Kınık: SAMİ MOLLA AHMET
Kiraz: SALİHA ÖZÇINAR
Konak: CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
Menderes : SİNAN AKDENİZ
Menemen: AYDIN PEHLİVAN
Narlıdere: MURAT SARMAN
Ödemiş: ALİ HADİM
Seferihisar: AHMET AYDIN
Selçuk: ZEYNEL BAKICI
Tire: ARİF DEMİRKAN - MHP ADAYI
Torbalı: ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR
Urla: TARKAN BAKIRLI