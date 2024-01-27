Sevgili İzmirliler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sabah yaşadığımız 5.1 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın ardında bugün de ilçe belediye başkan adaylarımızı açıklamak için bir aradayız.

Büyükşehir adaylarımız şehirlerimiz için geliştirdikleri vizyon projelerini açıklamaya başladılar. İnşallah 31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum.

Türkiye'de artık sadece şovla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir.

Hükümet olarak 21 yıldır ülkemizi temel altyapılarıyla donattık. Gelin İzmir başta olmak üzere hiçbir şehrimizi Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin kazançlarından mahrum bırakmayalım.

Merkezi yönetim olarak bu milletin efendisi değil hizmetkarı olan Erdoğan kardeşiniz, ulaşımıyla, suyuyla, çevresiyle ülkemize yakışır, milletimizin beklentilerine yanıt verecek belediyelerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim.

Bizim adaylarımızın gözü, gönlü başka yerlerde olan isimler gibi değildir.

Önümüzdeki sayılı günleri öyle bir değerlendireceğiz ki, kapısı çalınmadık, gönlü alınmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Bunları yaparken maruz kalacağımız yalanları ifşa edeceğiz.

İŞTE ADAY LİSTESİ;

Aliağa: SERKAN ACAR - MHP ADAYI

Balçova: EROL EROĞLU

Bayındır: UĞUR DEMİREZEN

Bayraklı: BİLAL KIRKPINAR

Bergama: SADIK DOĞRUER

Beydağ: HÜSEYİN AY

Bornova: CEVDET ÇAYIR

Buca: ADNAN ÖZTEKİN

Çeşme: ESAT TANIK - MHP ADAYI

Çiğli: MURAT GÖKÇEKAYA

Dikili: SEMA AKINCI - MHP ADAYI

Foça: TANER ACAR - MHP ADAYI

Gaziemir: DENİZ DOĞAN

Güzelbahçe: GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU

Karabağlar: MEHMET SADIK TUNÇ

Karaburun: EYÜP KAYKAÇ

Karşıyaka: İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU

Kemalpaşa: GALİP ATAR

Kınık: SAMİ MOLLA AHMET

Kiraz: SALİHA ÖZÇINAR

Konak: CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

Menderes : SİNAN AKDENİZ

Menemen: AYDIN PEHLİVAN

Narlıdere: MURAT SARMAN

Ödemiş: ALİ HADİM

Seferihisar: AHMET AYDIN

Selçuk: ZEYNEL BAKICI

Tire: ARİF DEMİRKAN - MHP ADAYI

Torbalı: ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR

Urla: TARKAN BAKIRLI