AK Parti, 15 Ocak'a hazırlanırken, 26 belediye başkan adayını pazar günü açıkladı. Ankara, İzmir, Adana ve Trabzon gibi büyükşehirlerin adayları ise pazartesi günü tanıtılacak. Yeniden Refah Partisi ile başlatılan ittifak çalışmaları da sürüyor.

İttifak görüşmeleri kapsamında AK Parti, Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi ile bu hafta içinde anlaşmayı hedefliyor. İddialara göre, Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti adayını desteklemek için büyükşehirlerden birinde destek bekliyor. Ak Parti ise uzlaşma arayışını ilçe belediyeleri veya meclis üyelikleri üzerinden sürdürüyor.

Seçim beyannamesi de aynı programda açıklanacak ve 8 başlıktan oluşacak. Güvenli ve dirençli şehirler, hizmet icraat belediyeciliği, sosyal belediyecilik ve kültür konuları, 200 sayfalık metinde yer alacak. Deprem bölgesine özel bir parantez açılacak.

Yeniden Refah Partisi temsilcileri, son seçimlerde elde ettikleri yüzde 2.8'lik oy oranının İstanbul seçimleri için kritik olduğunu belirtiyor. Büyük Birlik Partisi ise, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a destek verdiğini açıkladı.