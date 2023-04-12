AK Parti Kayseri İl Teşkilatı'nda görev değişimi yaşandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

AK Parti Kayseri Önceki İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nun Genel Merkez tarafından 28. Dönem Kayseri Milletvekili Adayı gösterilmesinden sonra gözler yeni İl Başkanının kim olacağına çevrilmişti.

Ankara’daki bir takım programlar sonrası Çopuroğlu yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak uzun yıllar görev yapan Fatih Üzüm yeni İl Başkanı olarak görevlendirildi.

Yeni İl Başkanını sosyal medya hesaplarından duyuran Çopuroğlu, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurları ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’in takdirleri ile Kayseri İl Başkanımız Fatih Üzüm bey olmuştur.

Rabbim hayırlı mübarek eylesin inşAllah.” İfadelerini kullandı.

Bu netice ile AK Parti Kayseri İl Teşkilatı Fatih Üzüm’ün İl Başkanlığında çalışmalarını sürdürecek.