AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın geleneksel iftarı bu yıl arife gününe denk gelmesine rağmen büyük ilgi gördü. Kongre Merkezi’nin geniş fuaye alanına sığmayan partililer için, ikinci bir salon daha açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı tahmin edilen iftarda konuşan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, 14 Mayıs seçim tarihi yaklaştıkça Cumhur İttifakı’nın arayı iyice açtığını, bunun en önemli nedeninin güven olduğunu kaydetti.

GENİŞ KATILIM

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından Ramazan ayının son gününde düzenlenen iftar programında aktif yöneticiler ve istişare kurulu üyeleri bir araya geldi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus’un ev sahipliğinde düzenlenen iftara AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, milletvekili adayları ve aday adaylarının yanı sıra yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

“KOCAELİ’DE AÇIK ARA ÖNDEYİZ”

İftar programında konuşan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus; “Türkiye Yüzyılı’nda AK Parti teşkilatlarının emeği var. Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde biz 3 günde yine destan yazdık. 35 bin kişiyle Cumhurbaşkanımızı karşıladık. Allah sizlerden razı olsun. Kocaeli’de tüm kara propagandalara rağmen açık ara öndeyiz. Bunun en büyük nedeni güven. Milletimiz Cumhurbaşkanımıza ve AK kadrolara güveniyor. Yaparsa AK Parti yapar, bunu biliyor. Sahte uydurma anketler açıklıyorlar. Biz de anket yaptırıyoruz. Biz artı biri alacağız dediysek formalite icabı demedik. Artı biri alıp ilave bir milletvekili daha almaya çalışıyoruz. Onlar anlamadı diye biz Türkiye’de yapılanları anlatmaya devam edeceğiz. Sessiz bir devrim yapıyoruz. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye’yi sömürenler gelinin noktadan rahatsızlar. Teşkilatlarımızın tamamı ve 289 bin üyemizle birlikte sandıkları patlatacağız” dedi.