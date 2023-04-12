Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim beyannamesini açıklamasının hemen ardından çalışmalara başlayan AK Parti Kocaeli milletvekili adayları, Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) belirlediği program çerçevesinde ilçelere çıkarma yapacak. 2 günde 12 ilçeyi birden gezecek adaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi günü gerçekleşecek Kocaeli Şehir Hastanesi açılışına da vatandaşları davet edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’daki seçim beyannamesi açıklama programına katılan AK Parti Kocaeli milletvekilleri saha çalışmalarına zaman kaybetmeden başlıyor. AK Parti Kocaeli İl SKM Başkanlığı tarafından belirlenen program çerçevesinde çalışmalara başlayan milletvekili adayları yarın ve cuma günü 12 ilçeyi birden dolaşacak. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus başkanlığındaki programda milletvekili adayları Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, Yasemin Özdemir, Mehmet Ellibeş, Ali Güney, Berna Abiş, Hasan Soba, Erkan Aksoy, Gülay Artut ve İbrahim Efe ilçe ilçe gezerek, esnafı ve vatandaşları 15 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleşecek Kocaeli Şehir Hastanesi açılışına davet edecek.

"Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında Kocaeli olarak saf tutacağız"

Haftalar önce başlayan seçim çalışmalarını daha da hızlandıracaklarını belirten Talus, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’deki bütün adaylarımızı Ankara’da önceki gün tanıttı. Gerçekten muhteşem bir program oldu. Katılım ve heyecan üst düzeydeydi. Buradan aldığımız enerjiyle şimdi sahada tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye ve bütün dünyanın, memleket sevdasına, Türkiye için yeni bir çağ açan hizmet ve eserlerine şahit olduğumuz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında Kocaeli olarak saf tutacağız. 3 bin 305 kilometrekare alanda, gece gündüz durmadan çalışacağız. Muhalefet liste kavgalarıyla, kapalı kapılar ardındaki pazarlıklarla, masa oyunlarıyla, FETÖ, PKK düzenleriyle oyalanırken biz her zaman olduğu gibi milletimizin yanında olacağız, bu memleket için birlikte başarma davamıza herkesi davet edeceğiz. Yıkmak için değil yapmak için. Bozmak için değil düzeltmek için. Kaos için değil istikrar için. Durmak yok yola devam, diyeceğiz" dedi.

"Meydanda, sokakta, evde, iş yerinde milletimizle olacağız"

Talus, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kocaeli’mizden seçilecek milletvekili sayısı bu seçimde 1 artarak 14 oldu. Kamuoyu yoklamaları, teşkilatımızın heyecan ve coşkusu, milletimizin teveccühü muhteşem. Bütün veriler gösteriyor ki, (+1) vekil bizimdir. AK Parti’nindir. Tutarsızlıkları, kavgaları, tartışmaları ve Türkiye ve millet düşmanlarının odağı olan, her gün biraz daha eriyen milletvekili artırma iddiası, 14 Mayıs’ta uyanacakları bir rüyadan ibarettir. Kötü bir illüzyon girişimidir. Bugün itibarıyla bütün adaylarımız, aday adaylarımız, ana kademe, gençlik ve kadın kollarımız, her zaman olduğumuz ve en rahat olduğumuz yerde olacağız. Meydanda, sokakta, evde, iş yerinde milletimizle olacağız" diye konuştu.

"Şehrimizin, ülkemizin ve milletimizin bahtı ak, yolu açık olsun"

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılışına hazırlandıklarına dikkat çeken Talus, "Cumhurbaşkanımızın katılımıyla cumartesi günü Kocaeli Şehir Hastanemizin açılışına hazırlanıyoruz. Kocaeli olarak her zamanki yerimizdeyiz. Doğruya doğru, diyoruz. Doğru adam, ömrünü milletine adayan adam Recep Tayyip Erdoğan. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanımız ve milletvekili aday listemize Kocaeli’mizin gösterdiği teveccühe şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şehrimizin, ülkemizin ve milletimizin bahtı ak, yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.