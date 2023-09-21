Bilecik AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı toplantısı Servet Yılmaz başkanlığında düzenlenirken, İl Başkanı Serkan Yıldırım’ında katıldığı toplantıda yerel seçimler ele alındı.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanığına geçtiğimiz günlerde atanan Servet Yılmaz, yönetim kurulu ile ilk toplantısını AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım katılım gösterirken, yönetim kurulu görev dağılımı gerçekleşti. AK Parti adına yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Yılmaz yeni çalışmaların temelini atarak yerel seçimlerde daha güçlü projelerle Bilecik halkı adına çalışacağını belirtti.

İl Başkanı Serkan Yıldırım ise; "Görev alan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.