AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Nurettin Alan, Çekmeköy’de esnafı ziyaret etti. Alan, “Özellikle 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı mitingimizde, yine arazide yaptığımız çalışmalarda teveccühü rahat bir şekilde görüyoruz. Biz rahatız, onlar artık mayoz, mitoz bölünebilir, parçalanabilir, birleşebilir, ne yapıyorsa yapsınlar, biz çalışmamıza devam ediyoruz” dedi.

AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Nurettin Alan, Çekmeköy’de sahaya inerek vatandaşlarla buluştu. İlçe esnafını ziyaretlerde bulunan Alan, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Esnafla sohbet eden Alan, aynı zamanda vatandaşlardan seçimde desteklerini beklediklerini de ifade etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilme kararı hakkında konuşan Alan, “Biz AK Parti olarak bütün çalışmalarımızı hazırlıklarımızı her şekilde sürdürüyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Çalışmalarımızı halkımıza anlatmaya çalışıyoruz, yaptıklarımızın yapacaklarımızın teminatı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Her kapıyı itiyor, her gönüle girmeye çalışıyoruz. Karşıdaki insanların anlatacakları hiçbir şey yok. ‘Sana söz’ diyerek belki de altını dolduramadıkları sözler vermeye çalışıyorlar. Onun için onların başkaca sebeplerle, başka bir parti başkanının adaylıktan çekilmesini umut olarak görebilirler. Biz şuna inanıyoruz, Muharrem İnce adaylıktan çekilmiş olsa bile ona oy vereceğini düşünen seçmenlerimizin yapılan hizmetleri kesinlikle takdir edeceğini, yine AK Parti’mizi destekleyeceğini düşünüyoruz. Elbette adaylıktan çekilmiş olması Muharrem İnce’nin kendi takdiridir, bir partinin lehine değildir. Bizler de AK Parti olarak çalışmalarımızı onlara da anlatacağız, onlar da zaten görüyorlar. Kendi takdiridir, siyasetimiz ve onun açısından hayırlı olsun diyelim. Biz Allah’ın izniyle kesinlikle kazanacağımıza inanıyoruz. Hem sahalarda, özellikle 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı mitingimizde, yine arazide yaptığımız çalışmalarda teveccühü rahat bir şekilde görüyoruz. Biz rahatız, onlar artık mayoz, mitoz bölünebilir, parçalanabilir, birleşebilir, ne yapıyorsa yapsınlar, biz çalışmamıza devam ediyoruz. 2 gün süre kaldı, çok önemli bir süreçteyiz. Miting yaptık, çok güçlü olduğumuz göründü. Bunun bizi rehavete sevk etmemesi gerekir. Arazide çok iyiyiz. Gayretimizden çalışmamızdan bir milim bile olsa geri durmamamız gerekiyor. Özellikle burada oturduğu halde oyları Anadolu’da olanlara veya birçok Anadolu şehrinde olanlar, veya orada oturduğu halde seçmen listesinde burada görünenlerin mutlaka gelip oylarını kullanmasını, benim oyumdan bir şey olmaz diye boş vermemesini, tercihini yapmasını istiyoruz. Bir de gençlerimize mesaj vermek istiyoruz. Sevgili genç kardeşim, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını sizin için inşa etmek için AK Parti gayret içerisinde. Seçim beyannamemizde de birçok yapacağımız hususları anlattık. Onların geleceğini inşa etmek için heyecanlanıyoruz. İkinci yüzyılımızın temellerini atıyoruz. İnşallah Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılı AK Parti’mizin attığı temeller üzerinde inşa edilecektir, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa edilecektir. Genç kardeşlerimiz de bunun mutluluğunu huzurunu doya doya yaşayacaklardır” dedi.