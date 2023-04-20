AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Gemlik ilçesine giderek bir dizi temaslarda bulundu.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Gemlik’e geldi. AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Osman Alemdar, AK Parti Gemlik SKM Başkanı Ferhat Özyılmaz, Meclis Üyeleri, ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kollarından oluşan ekiple birlikte gün boyu farklı temaslarda bulundu.

AK Parti Gemlik ilçe Başkanı Osman Alemdar, sıkılmadık el, çalmadık kapı bırakmayacaklarını belirterek her gün farklı Milletvekili ve adayla birlikte vatandaşları ziyaret ettiklerini ifade etti.

Yediden yetmişe vatandaşları ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, vatandaşların talep, istek ve önerilerini dinledi. Türkiye yüzyılında Aile ve Gençlik Bankası Kurulacağını kaynağını ise yerli doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacağını ifade eden Milletvekili Kılıç, özellikle gençlerin yararlanacağına dikkat çekerek "Üniversiteli gençlerimize gençlik kartı ve 10 GB aylık internet, bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlayacağız. Yeni evlenecek çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile ve Gençlik Bankası faaliyetleri arasında çocukların eğitim başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenecek" dedi.