Batı dünyası merkezi konumunu kaybederken, dünya siyasetinin ağırlık merkezinin doğruya doğruya kaydığı tespit edilmiştir. Bu manada ata topraklarımızın da önemine sık sık vurgu yapan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa İhtisas ve Stratejik Araştırmalar Grubu toplantısında konuştu. Mesten, Özbekistan Türklerinin kültür kodlarını terk etmediklerini söyledi.Cüneyt YAMAN - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes DUYSUN / BURSA (İGFA) - Asya kıtasının, insanlık tarihinin başladığını kabul ettiğimiz en eski kıta olduğunu belirten AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, “Kültür, tarih ve edebiyatın izlerini, özellikle de ülkemizin bulunduğu Anadolu topraklarının, en son Göbeklitepe’deki kazı çalışmaları sonunda da 10-12 bin yıl kadar geriye gittiğini gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla Asya kıtası, ilk dönemlerine geri dönmekte ve dünyanın ticaret, üretim, inovasyon, teknoloji, insan ve doğal kaynaklar merkezi olma yoluna doğru hızla ilerliyor. Batı dünyası merkezi konumunu kaybediyor derken, bugünden yarına hemen kaybedecek diye bir durum söz konusu değil. Uzun yıllardan beri bu tür tartışmalar olagelmiştir ancak şöyle bir gerçek var ki, Batı dünyası insan olarak yaşlanmaktadır. Buna mukabil, Doğu toplumlarının ve Asya milletlerinin de hızla gelişmekte olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dünyada, kartların yeniden dağıtıldığı döneme giriyoruz, yeni bir dünya düzeninin eşiğindeyiz. Biz hem NATO üyesiyiz, hem Avrupa Birliği (AB) yolunda 60 yıldır bir çabamız var. Aynı zamanda Rusya ile de oldukça dostane ve stratejik bir ilişkimiz bulunmakta. Dünyanın pek çok yerinde (Latin Amerika ülkeleri, Asya, Afrika) etkin bir dış politikamız var. Bu durum AK Parti hükümetinin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bir başarısıdır.” dedi.

“TÜRK KÖKENLİ OLDUKLARINI UNUTTULAR”

İnsanlığın bugüne kadar gelmiş olduğu medeniyet düzeyi yani Amerika ve Avrupa’nın öncülüğünde liberal ekonominin hakim olduğunu belirten Osman Mesten, “Türkiye’nin uluslararası platformda kullanabileceği en önemli kartlarından bir tanesidir. 1950’den sonra dünya iki kutuplu hale geldiğinde, Türk dünyasında Türkiye hariç, diğer Türk devletlerinin hemen hemen tamamı Sovyet Sosyalist bloklarında yer aldı. Ne yazık ki, 70 yıl boyunca birbirimizin radarında yer almadık. Öyle bir noktaya geldik ki Kazak, Kırgız, Özbek, Azeri kavramlarının ne olduğunu hem biz hem onlar unuttu. Onlar Türk kökenli olduklarını, Türk dili konuştuklarını bile bilmez hale geldiler.” şeklinde konuştu.

“İSLAM TARİHİNDE ALİMLERİN ÖNEMİ ÇOK FAZLA”

Bugünkü medeniyetlerin gelişmesinde, İslam tarihinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, “İslam tarihi içerisinde büyük alimlerin ne kadar etkili olduğunun farkındayız. El Harezmi, El Biruni, Fergani, İbn-i Sina, Farabi gibi isimleri tarihten çıkardığımızda, bugün ilim ve medeniyetin geldiği noktaya ulaşamayacağımızı söyleyebilirim. Türk dili konuşan ülkeler birliği bu zemin üzerine kuruldu, bugün de devletler nezdine geldi.” dedi.

“ÖZBEKLER MİLLİ BENLİKLERİNE SAHİP ÇIKIYOR”

Türkiye’den sonra, Türk dünyasının nüfus olarak en büyük ülkesinin Özbeskistan olduğunu söyleyen Mesten, “Özbekistan coğrafyası, bugün 36 milyon nüfusa sahip. Tarih ve medeniyet bağlamında önemli olduğunu da vurgulamak isterim çünkü Semerkant, Buhara, Taşkent bu topraklarda yer alıyor. Dil ve kültür konusunda hiç tavizleri yok, çok hassaslar. Bir Özbek, Rusça bilebilir ancak kendi alanında asla başka dil konuşmazlar. Milli benlik ve kültürlerine sahip çıkıyorlar. Büyük aile yapısını kaybetmemişler, ahlaki seviyeleri çok yüksek. Özbekistan’da apartman hayatı yeni yeni başladı ama bir Özbek evi denildiğinde mutlaka bahçeli, kalabalık haneye sahip yapı akla gelir. Bizim Anadolu kültürünün bundan 70-80 yıl önceki billur hali hiç değişmeden devam etmiş ve devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.