Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Nevşehir İl Başkanlığı tarafından, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma programına, İl Başkanı Ali Kemikkıran’ın yanı sıra AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları, ilçe ve belde başkanları, belediye başkanları, milletvekili adayları ve partililer katıldı.

Burada partililerle bayramlaşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, tüm partililere aileleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi.

AK Parti ailesi olarak oldukça verimli bir ramazan ayını geride bıraktıklarını belirten Savran, “Tüm dava arkadaşlarımız ile birlikte bir ay boyunca sürekli sahadaydık. Hiçbir günümüzü boş geçirmedik. AK Parti ailesi olarak gönüllere dokunmaya gayret ettik. İnşallah bayramdan sonra da hızımızı kesmeden, hatta daha da arttırarak çalışmaya devam edeceğiz. Bizler AK Parti olarak büyük bir aileyiz ve partimiz gücünü teşkilatlarımızdan, vatandaşlarımızdan alıyor.” dedi.