Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısı ve iftar programına, İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayları Süleyman Özgün, Emre Çalışkan ve Mustafa Rauf Yanar, AK Parti İlçe Başkanları, AK Partili ilçe belediye başkanları, AK Partili belde belediye başkanları ve AK Parti belde başkanları katıldı.

Toplantıda; 14 Mayıs seçimleri öncesinde gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilerek bundan sonra izlenecek yol haritası hakkında istişarelerde bulunuldu.