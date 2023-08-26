Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti heyeti ile birlikte yeni görevine başlayan Nevşehir Valisi Ali Fidan’ı ziyaret etti.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Valisi Ali Fidan’ın makamında gerçekleşen ziyarete, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elife Çelebi ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı katıldı.

Ziyarette AK Parti heyeti Vali Fidan’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Fidan da AK Parti heyetine nazik ziyaretleri ve temennilerinden dolayı teşekkür etti.