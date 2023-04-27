Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir süredir boş olan AK Parti Pazaryeri Gençlik Kolları Başkanlığı'na Veysel Piliç atandı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Söğüt ve Pazaryeri ilçesinde görevlendirilen gençlik kolları başkanlarını duyurdu.

Başkan Karadayı, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı ile yaptıkları istişareler sonucunda AK Parti Söğüt Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı'na İsmail Koyuncu, AK Parti Pazaryeri Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı'na Veysel Piliç'in atandığını duyurdu. Karadayı, "Görevi devreden Ömer Karanfilci kardeşime emekleri ve hizmeti için teşkilatımız adına teşekkür ediyorum. Her iki ilçemizde görevi devralan başkanlarımıza görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. 14 Mayıs zaferini hep birlikte yaşayacağız...” ifadelerini kullandı.