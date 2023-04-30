Türkiye Değişim Partisi Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu üyeleri istifa ederek, topluca AK Parti’ye katıldı. Partiye katılanlara rozetlerini takan AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, “Türkiye’nin her yerinden AK Partimize Türkiye Değişim Partisi’nden ve diğer partilerden katılım oluyor. Niçin katıldınız dendiğinde, ‘Kandil’den talimat alanlarla bir olanlarla biz bir olmayız, biz vatan için, bayrak için yaşayan kimseleriz’ diyerek partimize katılıyorlar” dedi.

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığında Türkiye Değişim Partisi yönetim kurulu üyelerinin AK Parti’ye katılması sebebiyle rozet takma töreni gerçekleştirildi. Törene AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun ve Kayseri Milletvekili ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı İsmail Emrah Karayel katıldı. Türkiye Değişim Partisi’nden istifa eden Sarıyer İlçe Başkanı Murat Kemer’e AK Parti rozetini AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun takarak, partiye yeni katılanlara ‘hoş geldiniz’ dedi.

“Bu katılım Cumhur İttifakımızı güçlendirmiştir”

Katılımın Cumhur İttifakı’nı güçlendirdiğini vurgulayan AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, “Türkiye Değişim Partisi Sarıyer İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, bugün AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığımıza gelerek partimize ve ailemize katıldılar. Kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Bu katılım Cumhur İttifakımızı güçlendirmiştir, ülkemiz, milletimiz adına önemli bir katılımdır. Türkiye Değişim Partisi’nden birçok kardeşimiz yarın da il başkanlığımızda birçok ilçe başkanımız, il yönetimimiz ile bu katılımı gerçekleştirecekler. Türkiye’nin her yerinden AK Partimize, Türkiye Değişim Partisi’nden ve diğer partilerden katılım oluyor. Niçin katıldınız dendiğinde, ‘Kandil’den talimat alanlarla bir olanlarla biz bir olmayız, biz vatan için, bayrak için yaşayan kimseleriz’ diyerek partimize katılıyorlar” şeklinde konuştu.

İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı İsmail Emrah Karayel ise, “Türkiye Değişim Partisi, değerli ilçe başkanı, değerli yönetim kurulu üyeleri ve değerli teşkilat üyelerinin AK Parti’de olmaları, Cumhur İttifakı’na desteklerini açıklıyor olmaları son derece önemli. Bu katılımlar önümüzdeki seçimin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

“Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte yol yürümek onur ve gururdur”

Türkiye Değişim Partisi Sarıyer İlçe Başkanlığı’ndan istifa eden Murat Kemer, İstanbul’da yaklaşık sekiz ilçenin daha katılım sağlayacağını belirterek, “Millet İttifakı’nın HDP ile beraber bir olmasından dolayı böyle bir karar aldık. Daha milli, daha iyi Türkiye için Cumhur İttifakı’nda olmaya karar verdik. Mutluyuz, gururluyuz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte yol yürümek onur ve gururdur” dedi.