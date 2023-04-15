Gazeteci Yazar Mesut Demir, AK Parti ve CHP’nin Bursa aday tanıtım toplantılarında yaşananları kaleme aldı.

BURSA (İGFA) – Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

AK Parti ve CHP Bursa’da aday şov için yarıştı! Kim kazandı?

AK Parti ve CHP, Cuma ve Cumartesi günü aday tanıtım toplantıları gerçekleştirdi.

İktidar ve ana muhalefet partisi arasında aday şov yarışı gerçekleşti diğer bir tabir ile…

İki partinin de aday tanıtım toplantısı Merinos AKKM’de aynı salonda gerçekleşti.

Hal böyle olunca iki partinin de toplantı katılım sayısı, performansı ve ortaya çıkmış oldu.

AK PARTİ’DE BAKANLARIN AĞIRLIĞI HİSSEDİLDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ağırlığında İçişleri eski Bakanı Efkan Ala’nın da katılımıyla gerçekleşen AK Parti Bursa aday tanıtım toplantısına iki bakanın yanı sıra milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye başkanları, ilçe teşkilatları da yer aldı.

Merinos AKKM’de büyük salon olarak bilinen Osmangazi Salonu’nda gerçekleşen aday tanıtım toplantısında, milletvekili adaylarının tamamına konuşma hakkı tanındı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yaptığı konuşmalar, teşkilatları ateşledi.

Bursa 2. bölge 1. sıradan aday olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kürsüden başladığı konuşmasına el mikrofonunu alarak sahnede gezerek devam etti.

“Bursa’da sandıkları patlatacağız” mesajını veren Bakan Varank, kendisini Bursalıların bağrına basacağına inandığını ifade etti.

Coşkulu konuşmasına AK Parti Bursa Gençlik Kolları ve Kadın Kolları da tezahüratlarıyla destek verdi.

Bakan Varank’ın konuşmasının ardından kürsüye son olarak İçişleri eski Bakanı Efkan Ala çıktı.

Efkan Ala, ev sahibi edasıyla başladığı konuşmasında Bakan Varank gibi el mikrofonuyla kürsü yerine sahnede konuşmayı tercih ederek, Bakan Varank’a “Bursa’ya hoş geldiniz” diyerek başladı.

Efkan Ala’nın konuşması sırasında ilçelerden gelen bazı partililerin salondan çıkması dikkat çekti.

Partililerin en çok tezahürat yaptığı isimler sırasıyla Bakan Mustafa Varank, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Başkanı Davut Gürkan, Milletvekili Refik Özen ve Bakan Efkan Ala oldu.

Eski belediye başkanları da toplantıya katılan isimler arasında yer aldı.

Toplantıya Cumhur İttifakı partilerden önemli isimler de katıldı.

CHP BURSA’YI SAADET PARTİLİLER KURTARDI

CHP’nin gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısı, sanki “AK Parti yaptı biz de hemen yapalım, geri kalmayalım” toplantısı mesajı verdi.

Planlama ya da zamanlama hatasının olduğu açık ve netti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurt dışı programına katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP 2. Bölge 1. Sıra adayı Hasan Öztürk ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey gibi isimlerin katılmadığı aday tanıtım toplantısına partililer de ilgili göstermedi.

Millet İttifakı ortakları Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti’nin desteklediği toplantıya Saadet Partililer damga vurdu.

Adaylar tek tek sahneye davet edilirken, CHP’nin 3. sıra adayı Saadet Partisi eski İl Başkanı Mehmet Atmaca’ya salonun büyük kısmını dolduran Saadet Partililer tezahüratlarla destek verdi.

AK Parti’nin aday tanıtım toplantısına nazaran CHP’nin aday tanıtım toplantısı, katılım sayısı olarak daha zayıf göründü.

Bunun nedenleri, Mustafa Bozbey, Hasan Öztürk, Turgay Erdem ve Mehmet Uğur Sertaslan’ın katılmaması olarak da yorumlandı partililer tarafından…

Her iki partinin Merinos’ta gerçekleştirilen aday tanıtım toplantılarında İGF TV ve Herkes Duysun TV ortak yayınıyla 81 ilde yayın yapan 2 binin üzerinde medyalarda canlı yayınlanan program gerçekleştirdik.

Bakan, belediye başkanları, il başkanları, milletvekili adaylarıyla Merve Özdemir Çevik ile birlikte söyleşiler gerçekleştirdik.

Sonuç olarak, her iki partinin aday şovlarını seçime 1 ay kala gözlemlemiş olduk.

Parti kulislerinde dikkat çeken detay ise, her iki partinin aday listelerinin halen konuşuluyor olmasıydı.

Kulislerde “neden şu aday listeye giremedi?”, “ Bu aday neden listede şu sırada?” gibi soruların cevapları aranıyordu.

Anlaşılan o ki, her iki partide de, aday listeleri partililerin beklentilerinin altında kaldı.

AK Parti ve CHP arasındaki aday tanıtım toplantısı yarışı, sahada da devam edecek.

Bakalım, vatandaşları nasıl etkileyecekler?

Kimin adayları daha ağır basacak?

Yaşayıp göreceğiz…

Sağlıklı ve esen kalın…