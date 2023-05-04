AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Tuğba Işık Ercan, Sancaktepe’de esnaf ziyaretinde bulundu, karanfil dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerini ileten vatandaşlar, vekil adayı Ercan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti İstanbul 1 Bölge Milletvekili Adayı Tuğba Işık Ercan, Sancaktepe’de esnafları ziyaret ederek karanfil dağıttı, vatandaşlarla sohbet etti. Dükkanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını ileterek giren vekil Adayı Ercan, esnafın taleplerini dinledi. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar ve ileriye dönük yürütülecek projelere ilişkin bilgiler aktardı. Hem vatandaşlar hem çevre esnafı seçimde destekçileri olacaklarını belirterek Ercan ile hatıra fotoğrafı çekildi. Esnaf ziyareti esnasında Ercan’ın yanına gelen çocuklar ile vekil adayı Ercan arasında yüzleri gülümseten diyaloglar yaşandı.

"14 Mayıstan sonra çok güçlü bir iktidarla sorunların çözümlerini üreteceğiz”

AK Parti İstanbul 1 Bölge Milletvekili Adayı Tuğba Işık Ercan, “Esnaf ziyaretlerimizde hemen hemen her sektörle yüz yüze kalıyoruz. Her sektörün derdini dinliyoruz yeri geldiğinde tabii ki bazı ekonomik sorunlardan bahsediyorlar halkımız, zaman zaman yerel sorunlardan da bahsediyorlar. Sancaktepe’deyiz, AK Partili Sancaktepe Belediyemiz pek çok sorunlarını zaten yerinde gideriyor. Bunun haricinde var olan bazı sorunları da bize ilettiklerinde hemen hemen bu hallolmayan sorunların bizimle ilgili değil İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaynaklı olduğunun farkına varıyoruz. Vatandaşlarımız ekonomik sorunların çözümlerinin Ak Parti’yle birlikte geleceğine inanıyorlar, hamdolsun. 14 Mayıs’tan sonra çok güçlü bir iktidarla çok daha güzel çalışmalarla halkımızdaki var olan sorunları da çözmeye, azimliyiz, gayretliyiz “ diye konuştu.