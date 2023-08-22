AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 2024 seçimleri öncesinde Balıkesir’de AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı da ziyaret eden Yusuf Ziya Yılmaz, gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti. Yılmaz, Balıkesir’de hayata geçirilen yatırımlardan bazılarında incelemeler gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Balıkesir’de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Öncelikle AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret eden Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, orada AK Parti teşkilatlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi önünde basın mensuplarıyla bir araya gelen Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ve Balıkesir’deki büyük AK Parti ailesine bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yusuf Ziya Yılmaz’dan Yücel Yılmaz’a tebrik

Balıkesir’e yapılmış hizmetleri görmekten, Başkan Yücel Yılmaz’ın şehre kazandırdığı güzel hizmetleri yerinde incelemekten mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, "Kendisini tebrik ederek başarılar dilemek ve bundan sonraki süreç içerisinde projelerimizin tanıtımında izlememiz gereken stratejileri konuşmak üzere Balıkesir’imize geldik. Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Balıkesir’e kazandırdığı bu güzel hizmetler için tebrik etmek istiyorum. Büyük bir proje stokunun hayata geçtiğini görüyoruz. Balıkesir’in dününü, bugününü mukayese ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımızı, İl Başkanımızı, milletvekillerimizi, ilçe belediye başkanlarımızı kalben tebrik ediyorum. Balıkesir’imizden çok mutlu ve yapılan hizmetlerden dolayı huzurlu ayrılıyorum. Balıkesir’imiz güzel hizmetlere layık" dedi.

"Yücel Yılmaz’la hizmetlere devam"

İlerleyen süreçte çok güzel hizmetleri yine Yücel Yılmaz ile birlikte gerçekleştireceklerini belirten Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, "Önümüzde 2024 seçimleri var. Yücel Başkanımızla birlikte çalışmalara başlayacağız bu yüzden tekrar Balıkesir’e gelme ihtimalim var. Değerli İl Başkanımızın, Bakanlarımızın ve milletvekillerimizin katkılarını, Yücel Başkanımız bizlere anlattı. Balıkesir’de her şeyin çok iyi bir ekip çalışmasıyla gerçekleştiğini gördüm Yücel Başkanımızı tebrik ediyorum. Tekrardan kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Yatırımları yerinde inceledi

Konuşmasının ardından Yusuf Ziya Yılmaz, Zağnos Paşa Camisi Meydanı, BALBUCKS, Ahmet Edip Uğur Gençlik, Kültür ve Aktivite Merkezi’nde bulunan Çamlık Millet Kütüphanesi, Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi ile Avlu Yaşam Merkezi’nde bulunan NEON Şehir Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’ni ziyaret etti. Hizmetleri yerinde inceleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, Balıkesir’in önümüzdeki süreçte de Yücel Yılmaz ile birlikte çok daha iyi yerlere geleceğini söyledi.