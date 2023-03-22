AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi, önceki dönem Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa Milletvekili Aday Adayı başvurusunu yaptı.

Kulislerde 1. Bölgeden aday adayı olacağı söylenen Ayhan Salman'ın ilk tercihi İnegöl oldu. Adaylık başvurusunda ilk tercihini 2. Bölgeden yana kullanan Salman ikinci tercih olarak 1. Bölgeyi yazdı.

GÜREL’DE BAŞVURDU

14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimlerinde doğal aday olan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in de aday adaylığı başvurusunu yaptığı öğrenildi.